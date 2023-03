Els CAP gironins milloraran el diagnòstic i tractament de les ferides cròniques complexes

Elestà desplegant un projecte alsper millorar el diagnòstic i el tractament de les. S'ha creat un equip professional, format per set infermeres, que han homogeneïtzat el model d'atenció als pacients que pateixen aquestes patologies i que faran assessorament i formació continuada als centres sanitaris.De fet, aquest febrer ja hi ha hagutque han rebut formació. Ara, el nou model d'abordatge de les ferides cròniques complexes s'anirà estenent a tots els centres d'atenció primària de l'ICS i l'IAS. Aquest tipus de ferides, que costen de cicatritzar, es tradueixen en problemes de salut i de qualitat de vida per a qui les pateix i per als cuidadors.Les ferides cròniques complexes representen un problema de salut important per la dificultat de cicatrització, la llarga evolució, laque impliquen i, sobretot, per la disminució de la qualitat de vida de les persones que les pateixen i dels seus cuidadors.

Per als professionals d'Infermeria, l'atenció a les ferides cròniques complexes ocupa una part important de la seva feina diària, tant pel temps de dedicació que requereixen com pel repte que suposa fer front a les dificultats que planteja la cura d'aquestes ferides. El projecte, que s'ha començat a implantar a Girona, té com a objectius millorar la qualitat de l'atenció als pacients que les pateixen, disminuir el temps del procés de cicatrització, establir un model metodològic d'actuació unificat a tots els equips d'atenció primària de l'ICS Girona i de l'IAS, oferir assessorament amb expertesa als professionals d'infermeria i millorar el cost-eficàcia dels tractaments.

El projecte treballa amb un model basat en un abordatge integral de la lesió, en què s'actua sobre les causes que la produeixen, i se centra en la millora contínua del tractament. Incorpora, a més, la millora de la qualitat de vida del pacient i el model de gestió del cas; és a dir, oferir una atenció centrada en la persona, amb un pla individualitzat de decisions compartides en què s'integra l'atenció dels diferents professionals i el treball en xarxa.

Físic, psicològic i social

La persona que presenta una ferida crònica/complexa es veu. L'afectació física es deu a dolor, dificultat en la mobilitat, inflamació, pesadesa a les cames, rampes, pruïja, incapacitat, dependència i alteració de la imatge corporal. Psicològicament, l'afectació va en augment a mesura que es va cronificant la ferida i la persona presenta ansietat, depressió i desconfiança. L'afectació social ve ocasionada per l'abundant exsudat i la mala olor de les ferides, que poden comportar aïllament social, soledat, angoixa i disminució progressiva de les relacions socials.

S'estima que a Europa la incidència de ferides cròniques complexes és d'entre una i dues persones de cada cent. Entre un 40 i un 50% de les úlceres de les extremitats inferiors triguen a cicatritzar aproximadament uns sis mesos; un percentatge molt similar, al voltant dels dotze mesos i un 10% triguen períodes superiors als cinc anys. En els dotze mesos següents a la cicatrització, un terç de les ferides tornen a aparèixer.