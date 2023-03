Feministes Baix Montseny convoca una marxa de torxes no mixta a Sant Celoni

Altres notícies que també et podrien interessar

Un any més,ha convocat a Sant Celoni una marxa nocturnadurant tot el recorregut per commemorar el. Amb el lema La nit és nostra, la marxa de torxes sortirà aquest dimarts 7 de març de la plaça de l'Estació i acabarà a la plaça de la Vila, on a un quart de nou del vespre "els homes Cis són benvinguts".A Sant Celoni per aquest 8M s'han programat diverses activitats entre les quals hi destaca. S'ha fet una crida a dones, lesbianes, trans i persones no binàries per a una jornada reivindicativa i festiva per a totes les edats. La concentració s'ha previst a la plaça de l'Estació a dos quarts de vuit del matí per esmorzar i començar a les 9 lai a les 12 del migdia a la plaça de la Biblioteca es faran tallers, xerrades, un vermut musical i un dinar de carmanyola. a la tarda tenen intenció de desplaçar-se a la manifestació de Granollers.Per aquest Dia Internacional de les Dones també s'ha previst ml'acció reivindicativa "" i pintada de murals. Els alumnes de 2n d'ESO de l'Institut Baix Montseny faran un canvi simbòlic de nom d'alguns carrers de Sant Celoni. A partir de les 10 del matí. I els alumnes de 1r d'ESO de l'Institut Baix Montseny pintaran un mural a dos quarts d'11 del matí a la plaça de la Vila.El 8M es completarà a Sant Celoni amb un taller de defensa personal per a dones que impartirà Xavier Costa a la Sala Bernat Martorell. És un acte organitzat per Juntes de Sant Celoni i la Batllòria.Precisament, a la Batllòria divendres vinent hi haurà un sopar de carmanyola per commemorar el Dia Internacional de les Dones. S'acabarà amb ball per a totes.També a La Batllòria, però diumenge 12 de març, se celebrarà la. és oberta a tothom.