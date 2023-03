Prop de 400 ciclistes participen a la 20a edició de la Vinyabike d'Arbúcies

Un any més, la Marxa Popular, que organitza el Club Ciclista Arbúcies, ha tornat a arribar alss en un any en què s'ha celebrat la 20a edició d'aquesta cursa. Com cada any, hi havia tres recorreguts diferents: el curt, de 25 quilòmetres; el llarg de 36 quilòmetres; i l'infantil, de 3 quilòmetres.Abans de la sortida, però, a la zona esportiva de Can Pons, va tenir lloc el, en què des del Club Ciclista Arbúcies juntament amb els seus companys de colla, van voler retre un sentit homenatge a Narcís Pelegrí, que ens va deixar ara fa cinc mesos i que estava molt vinculat al món del ciclisme arbucienc.Eren les 9 del matí quan es va donar el tret de sortida de la cursa i, al cap d'una hora, ja començaven a arribar els primers participants del recorregut curt i que van ser en primera posicióamb un temps d’1:04:36; l'arbuciencamb 1:04:36 va fer-se amb la segona plaça del podi; i, la tercera posició va ser peramb un temps d'1:09:49. Pel que fa a la categoria femenina,amb un temps d'1:26:24 va aconseguir la primera posició;amb un temps d'1:28:19 la segona plaça; i, el tercer calaix del podi va ser per aamb un temps d'1:32:50.Pel que fa al recorregut llarg, els guanyadors van seramb un temps d'1:40:29 va obtenir la primera posició;la segona plaça amb un temps de 1:44:18; i Jordi Espinar va aconseguir la tercera posició amb un temps de 1:44:42.Des del Club Ciclista Arbúcies, el seu president,, va destacar la bona organització de la cursa i la gran participació que hi va haver un any més, malgrat que aquest any la Vinyabike va coincidir amb altres competicions puntuables. En aquest sentit, la regidora d'Activitat Física i Esport,, també va remarcar: "Hem arribat a la 20a edició de la Marxa Popular BTT i ho hem fet amb una alta participació, cosa que demostra que ja és una cursa consolidada en un entorn privilegiat com és Arbúcies".