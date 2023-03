L'Ajuntament de Gualba construeix una gatera municipal

La gatera municipal de Gualba s'està construint en un espai verd proper al passeig de les Aigües. La gatera, que encara no està acabada, es construeix seguint les instruccions especificades en l'informe d'assessorament tècnic que va fer la Diputació de Barcelona l'octubre del 2022. Segons aquest informe la ubicació i l'equipament que s'hi està construint és del tot adequat atès que "es tracta d'un espai verd, proper al casc urbà però a la vegada aïllat, amb fàcil accés per a les/els voluntaris encarregats del seu manteniment, i molt tranquil".

La gatera ha de permetre garantir l'ordenança municipal que prohibeix alimentar animals a la via pública. Els gats disposaran del seu espai i s'evitarà que estiguin distribuïts pels diferents carrers i zones del municipi. D'aquesta manera, s’evitarà que hi hagi aliments escampats pel municipi afavorint, per exemple, l'alimentació de senglars i rates. Igualment, en tenir els gats controlats adequadament en una gatera S'evitarà el dany que puguin ocasionar a altra fauna com aus, rèptils i petits mamífers, en particular en les zones boscoses com les que hi ha a Gualba.

La finalitat de les gateres, ja existents en municipis del Baix Montseny, és la de generar unes condicions favorables per a l'establiment d'una colònia controlada de gats, afavorint el benestar dels animals, així com el seu control i cura. Els gats de la gatera estaran degudament esterilitzats.

La proposta de construcció de la gatera municipal de Gualba va ser tractada en una reunió amb l'Associació en Defensa dels Animals de Gualba el dia 5 de desembre de 2022. En aquella reunió els representants de l'associació van mostrar la seva conformitat amb la ubicació proposada i en l'equipament i el seu compromís amb el manteniment voluntari del seu funcionament.