Un grup de veïns presenten al·legacions contra la promoció de 107 habitatges a Sant Celoni

Reunions amb els partits polítics

Un grup de veïns han expressat la seva disconformitat en elque l'Ajuntament de Sant Celoni va aprovar de manera inicial el passat 26 de gener d'aquest any 2023. Es tracta d'un projecte que promou Inmopertegas Edificaciones SLU en els, al centre del poble. La documentació del projecte estarà exposada al públic fins aquest dilluns 6 de març.Alguns veïns de la zona que havien tingut coneixement que s'estava tramitant el projecte, havien mantingut reunions amb l'Ajuntament alarmats per l'alçada () i pel nombre d'habitatges () que es plantejava, tenint en compte que tots els edificis dels voltants són de planta baixa i 2 o 3 pisos i la densitat d'habitatges molt menor, fins i tot en trams on els carrers són més amples.En total hi ha 37 habitatges que confronten directament amb els terrenys de l'antiga fàbrica Aymar on ara se'n preveu construir 107 més.A la vista d'això unas'han reunit i s'han posat d'acord per, que compten amb assessorament legal, contra el projecte de PMU."No s'entén quin interès pot haver-hi per afavorir la propietat amb aquest tracte diferencial respecte els habitatges i la densitat de l'entorn en contra de l'interès general i amb el veïnat en contra", han explicat aalguns veïns de la zona.En una reunió mantinguda divendres d'aquesta setmana a la Sala Bernat Martorell van expressar una vegada més el seu malestar per la situació sobrevinguda amb el missatge que esperen que l'per repensar-lo i adequar-lo a l'entorn on està situat.La mobilització dels veïns no s'aturarà amb la presentació de les al·legacions contra el PMU Aymar, ja que també han demanat alsque tenen representació al ple municipal (Junts, PSC, CUP i ERC) perquè els rebi per parlar de la situació sobrevinguda i reconduir-la. De fet, aquest mateix dilluns ja tenen agendada la primera reunió amb una de les formacions polítiques.A banda, també hi ha la intenció deamb diverses accions que han d'acabar de concretar. El que sembla assegurat és la presència d'una representació d'aquests veïns a la sessió plenària del proper dia 30 de març.