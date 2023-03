Biodansa, xerrades i cinema en la Setmana de la Dona de Vallgorguina

Altres notícies que també et podrien interessar

Entre els dies 6 i 10 de març Vallgorguina celebra la Setmana de la Dona amb diverses activitats obertes que organitzen diferents entitats i associacions del municipi. D'aquesta manera, per aquest dilluns s'ha programat una sessió deamb Judith Esparrica i Núria Moreno, de La Nova Miranda.Pel dimarts 7 de març s'ha agendat la xerrada gratuïta, a càrrec de Roberta Biasiatto, cofundadora de Heka Fisioteràpia Moviment i Salut. a les set de la tarda a la Sala d'exposicions de Vallgorguina.El dia 8 de març es farà la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona davant l'Ajuntament i una altra xerrada gratuïta,, a càrrec Neus Estrada, psicòloga, dona i mare. és col·labora de Heka Fisioteràpia Moviment i Salut. La xerrada serà a la Sala d'exposicions a les set de la tarda.Per acabar de completar aquesta Setmana de la Dona, el divendres 10 de març s'ha programat la, basada en una història real, a les set de la tarda a la Sala d'Exposicions.Vallgorguina, des de l'any 2020 disposa del distintiu SG City 50-50 que concedeix l'i que l'acredita com a municipi per la igualtat de gènere.