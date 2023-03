Torna la caminada popular per commemorar el Dia Internacional de les Dones a Arbúcies

Altres notícies que també et podrien interessar

El proper dimecresés eli per commemorar-lo, la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament amb associacions i entitats del municipi han dissenyat un programa d'actes que anirà des del dimarts 7 al divendres 24 de març.El dimarts 7 de març tindrà lloc un diàleg generatiu organitzat amb dues sessions: una per a joves de 14 a 20 anys i una segona per a majors de 21 anys. L'endemà, el dimecres 8 de març, la Biblioteca i el Museu faran una sessió de contes amb el títol Contes per a la igualtat. El dijous 9 de març, les associacions Espai Mantram i Tierraluz organitzaran una sessió de txikung, meditació i cants de poder. El divendres 10 de març, hi haurà la xerrada gratuïta Gestiona les teves emocions a través de l'hipnosi, a càrrec d'Albert Estayol i organitzat per Tülku Espai.El dissabte 11 de març, la Regidoria de Joventut en col·laboració amb el Museu Etnològic del Montseny, organitzen un room escape familiar amb el títol Que no ens enverinin. En aquest joc d'escapisme, els participants a través del seu enginy, hauran d'evitar que enverinin l'aigua d'Arbúcies.L'acte central tindrà lloc el diumenge 12 de març en què la Regidoria d'Igualtat i l'Associació de Dones d'Arbúcies organitzaran unaper l'entorn d'Arbúcies i, a l'acabar, lai un vermut popular per a tots els assistents. També el mateix diumenge però a La Gabella, s'organitzarà el taller participatiu El primer amor SOC jo. Finalment, el divendres 24 de març es presentarà el llibre de Bárbara Munar, Reina sin reglas.Trobareu tota la informació i el cartell dels actes en aquest enllaç: https://arbucies.cat/ca/arees-i-regidories/igualtat/8m-dia-internaional-de-la-dona.html