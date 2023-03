Es presenta a Breda la campanya «21 dies»

El Centre Cultural Els Forns deha acollit aquest dijous al vesapre la presentació de la campanya, amb la participació de l'escriptora. Es tracta d'una campanya de. 21 dies és el temps que cal segons els experts per modificar un costum, segons els experts. Un petit gest repetit durant aquest període de temps "a fi que el nostre cervell l'adopti i el faci seu amb tota normalitat."I un dels hàbits més freqüents a casa nostra és el dels catalanoparlants que canvien automàticament de llengua quan algú els parla en castellà o, senzillament, quan s'adrecen a algú que pels trets físics no reconeixen com un autòcton. Les estadístiques canten: 8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua, és a dir, abandonen el català quan algú els parla en castellà.Aquesta conducta és letal per a laperquè fa que desaparegui de tots els espais i dificulta que els qui encara no el parlen el puguin aprendre i practicar. Per això cal capgirar aquest hàbit.És per aquest motiu que es posa en marxa la campanya "21 dies", una iniciativa que té per objectiu quequan ens adrecem a un desconegut o a una persona que d'entrada no parla català, tot i que potser el sap o l'entén perfectament.