Adjudicada la redacció del projecte per ampliar l'AP‑7 en un quart carril entre Sant Celoni i Montornès

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicat un contracte de serveis per a la redacció del projecte "Ampliació aen l'des de l'enllaç de".El passat 31 d'agost de 2021 va acabar la concessió de l'autopista AP-7 Tarragona – La Jonquera, la qual cosa va suposar deixar258 km d'autopista a Catalunya i ha permès que, juntament amb la resta dels trams d'autopista alliberats en 2020 i 2021 (que sumen més de 450 km), actualment la Xarxa de Carreteres de l'Estat a Catalunya estigui lliure de peatge.Des que finalitzessin les concessions, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha estat treballant per a adequar les autopistes a la nova realitat. Els estudis fets amb caràcter previ a l'alliberament de l'autopista ja van anticipar un significatiui la necessitat de posar en marxa actuacions.En aquest cas, l'actuació té per objecte incrementar la capacitat de l'autopista AP-7 entre l'enllaç de Sant Celoni fins a Montornès del Vallès, mitjançant l'addició d'un quart carril, en una mica més de, i per al que s'estima un import de