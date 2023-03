Donació de 6.500 euros a l'Associació Neurològica Baix Montseny

L'ha rebut una donació defruit dels diners recaptats de la campanyaimpulsada per la mare -vol mantenir l'anonimat- d'una noia () que ha mort. La campanya ha consistit en la venda d'una bossa de roba amb un dibuix que la noia va fer quan tenia set anys i que porta la inscripció "que el seu art serveixi per millorar la vida de les persones". A la campanya també hi han col·laborat botigues de Sant Celoni i d'altres municipis.Des de l'Associació Neurològica Baix Montseny, mitjançant un escrit de la presidenta, s'ha agraït el gest de manera pública remarcant que "La M.M.G. ha fet el seu primer gran acte solidari, la tenim molt present."Senyora:Com a presidenta de l'Associació Neurològica Baix Montseny, considero just, reconèixer el gran acte de bondat que s'ha tingut a favor de la nostra Associació.Voldria manifestar-li, en nom meu, de la junta que presideixo i de tots els que formen part de l'Associació, personal, usuaris, voluntaris, l'agraïment per la gran donació que ens heu fet, mitjançant la campanya", de la que ens heu lliurat (sis mil cinc-cents euros). La M.M.G. ha fet el seu primer gran acte solidari, la tenim molt present.Us ho agraïm de tot cor.Maria Bofill i Batllepresidenta