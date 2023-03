El preu de l'habitatge cau en un ‑9,8% a Sant Pere de Vilamajor

Sant Pere de Vilamajor és un dels municipis on el preu de l'habitatge ha tingut una caiguda de manera més accentuada amb un -9,8%, per darrera de Sant Sadurní d'Anoia que ha registrat un -11,5%. Aquesta tendència, però no és la que es viu en el conjunt de Catalunya on els preus de l'habitatge han crescut un 0,9% durant l'últim any, fins als 2.333 euros per m2 de mitjana. Es tracta d'un preu força superior a la mitjana de l'Estat, que segons les dades d'Idealista se situa en els 1.921 euros per m2 i ha pujat un 5% durant el 2022.

Per demarcacions, a Barcelona s'han enfilat un 0,4% en els últims dotze mesos, fins al 2.707 euros el m2; un 3,1% a Tarragona i un 2,9% a Girona. A Lleida, en canvi, han caigut un 4,2%.

Per la seva banda, el portaveu d'Idealista, Francisco Iñareta, ha avançat que preveuen tancar l'any per sobre de les 600.000 operacions. Així mateix, ha anticipat que l'augment dels tipus d'interès pot comportar una baixada de les compravendes de cara al 2023 i un "estancament"