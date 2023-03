Desarticulat un grup que cultivava marihuana en cases i naus a Sant Antoni de Vilamajor i Riells i Viabrea

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal que cultivava marihuana en cases i naus industrials llogades legalment o amb documentació falsa, sobretot del Maresme. S'han detingut 11 persones a qui se'ls atribueix pertinença a grup criminal, delictes contra la salut pública, en el seu vessant de tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric, falsedat de document públic, usurpació de l'estat civil i tinença d'armes i explosius.En els escorcolls es van intervenir més de 97 quilos de cabdells de marihuana, prop de 4.000 plantes en procés de creixement, 223.495 euros en metàl·lic, una arma de foc i un matxet, entre d'altres objectes d’interès per a la investigació.El grup estava distribuït de manera jeràrquica i establia un mateix patró d’actuació en la seva activitat delictiva, i l’única font d’ingressos coneguda era la que provenia de la venda de la marihuana produïda. Els membres del grup criminal llogaven, de manera aparentment legal, immobles d'unes mateixes característiques: cases a quatre vents en urbanitzacions tranquil·les i construïdes per a gent amb poder adquisitiu alt.El 24 de gener es van fer les detencions i deu escorcolls a les localitats de Mataró, Cabrils, Sant Adrià de Besòs,, Sant Andreu de Llavaneres,i Vallirana. Un cop obtinguts tots els indicis de participació en el delicte, es va fer una explotació conjunta per part dels dos cossos policials, en la qual es van detenir onze persones. Tres d'aquestes formarien part de la cúpula del grup i la resta tindrien el rol de jardiners i cuidadors de les plantacions. Un cop van declarar en seu policial, la detenció dels jardiners es va deixar sense efecte, a l'espera de comparèixer davant l'autoritat judicial.