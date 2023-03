Suspès per la vaga de lletrats el macrojudici al grup criminal acusat de 98 robatoris a cases

L'Audiència de Girona haque ha d'asseure al banc dels acusatsque hauria perpetratentre el juliol del 2017 i el juny del 2018. Estava previst que el judici comencés ahir i s'allargués fins al 31 de març. Dilluns, el tribunal va decidir ajornar un dia l'inici de les sessions a l'espera de la negociació entre el comitè de vaga dels lletrats de l'administració de justícia i el Ministeri. Va acabar sense acord. Això, ha obligat a suspendre definitivament el judici i caldrà buscar una nova data a l'agenda, així com tornar a citar les parts, les víctimes, els testimonis, els investigadors, els perits i els acusats, que afrontenEl comitè sosté que "la inacció i la intransigència ministerial" està tenint conseqüències "de dimensions majúscules". Segons les dades del comitè, el 81% dels lletrats de l'administració de justícia continuen recolzant la vaga indefinida, que ja ha provocat la suspensió de 231.000 judicials a l'Estat i que acumula feina als òrgans judicials on hi ha 342.000 demandes pendents de repartiment i més de 810 MEUR bloquejats als comptes dels jutjats.

L'objectiu principal dels lladres van ser cases de les comarques gironines, a poblacions com Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Olot, Les Preses o Navata. També van actuar, però, a municipis del Vallès Oriental i Occidental, el Bages, el Maresme, el Baix Llobregat i el Berguedà.

Segons l'escrit d'acusació, els lladres van arribar a cometre sis robatoris en un sol dia i en un dels habitatges es van endur fins a 70.000 euros en efectiu o joies valorades en prop dels 15.000 euros.

Altres notícies que també et poden interessar