El 8M se celebrarà la I Jornada de debat «La dona al Montseny»

Altres notícies que també et podrien interessar

La dona ha tingut uni ha hagut de treballar de valent per a subsistir econòmicament. Actualment, moltes dones lideren empreses turístiques dins el Parc Natural del Montseny, gestionen alcaldies i també hi desenvolupen projectes artístics i culturals. El comú de tot plegat és l'emprenedoria, moltes vegades poc reconeguda.És per això que s'ha programat la I Jornada de debat La dona al Montseny, perquè serveixi de punt de trobada i de coneixement al mateix temps que pugui propiciar sinergies i col·laboracions al propi territori. S'han programat tres taules de debat al poble de Montseny que seran moderades perLa primera taula tindrà com a fil conductoramb la participació d'Esther Solans (Parc de les Olors de Taradell), Montse Trias (Circ-Cric), Anna Miquel (El Porxo de Can Baixeras) i Carme Clopés (Ademc Itineraris Montseny).El segon tema de debat se centrarà aen, amb Cristina Gil (red Passion), Mireia Vila (Fitocosmètics Montseny) i Marissa Pelàez (Cor del Montseny).Finalment es debatrà sobre. En aquesta taula hi participaran Núria Molas (L'Esquellot del Montseny), Núria Masnou (alcaldessa de Montseny), Laia Aguilà (Drapard) i Cristina (Can Candelich).Aquesta I Jornada de debat La dona al Montseny ésamb una durada prevista de tres hores, des de les cinc de la tarda fins les vuit del vespre, a la sala multifuncional del poble de Montseny. Impulsada per Turisme Montseny, Arremengades (Associació de Dones del Montseny), Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona.