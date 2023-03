Juntes organitza quatre activitats per al Dia de la Dona a Sant Celoni

Juntes, de Junts per Sant Celoni, organitza quatre activitats emmarcades en el Dia Internacion al de la Dona. D'aquesta manera, aquest divendres 3 de març, s'ha programat la presentació del llibre, de, que es farà a la Biblioteca l'escorzador a dos quarts de set de la tarda.Per al 8 de març, també a dos quarts de set de la tarda, a la sala Bernat Martorell es portarà a terme un taller de defensa personal per a dones que impartirà. Per aquesta activitat l'aforament és limitat i cal preinscripció prèvia al correu santceloni@junts.cat.Juntes tanmateix ha programat pel divendres 10 de març una sessió dea la sala Lluís Giró del Teatre ateneu, a càrrec dei es passarà la pel·lícula Persèpolis. L'aforament és limitat i cap inscripció prèvia.Finalment, el diumenge 19 de març es farà unarecorrent el SL-C73 Roc Perer. La trobada és prevista a tres quarts i cinc de deu a l'estació de tren, per pujar a Santa Fe amb autocar. Cal portar esmorzar, dinar i calçat adient. Cal inscriure's abans.