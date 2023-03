Primera pedra de la planta d'Upgrading dins el projecte BioVO

Assistents a la col·locació de la primera pedra de la planta d'Upgrading a Granollers Foto: Consorci Besós Tordera

El president del, Albert Camps, i el president del, Francesc Colomé, acompanyats de l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, han presidit avui l'acte de col·locació de la primera pedra de la futura, que estan desenvolupant de manera conjunta ambdós Consorcis. Es preveu que la planta entri en funcionament el juliol de 2023.Durant l'acte, que ha comptat també amb nombrosa presència de representants polítics membres dels òrgans de govern dels dos organismes i de tècnics i experts, s'ha fet una breu visita guiada pels terrenys, que ocupen una superfície dei estan situats entre el CGRVO i l'Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Granollers (dins ela Granollers), durant la qual tècnics responsables del projecte han explicat les diferents parts i processos d'aquesta planta.L'objectiu del BioVO és la, un gas renovable, a través de l'aprofitament de part del biogàs que es genera en els processos de tractament a la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge del CGRVO i a l'EDAR Granollers del Consorci Besòs Tordera. Aquesta planta d'Upgrading és la que permetrà un major aprofitament del potencial energètic del biogàs, convertint-lo en biometà.La instal·lació comptarà amb una planta de, mitjançant la tecnologia de membranes; un gasòmetre amb capacitat per a 1.000 m3 i un mòdul d'injecció de biometà a la xarxa de gas natural. La proximitat entre ambdues instal·lacions i amb el punt d'injecció del biometà permet dur a terme aquest projecte i aprofitar al màxim els recursos generats, disminuint alhora l’empremta a l’atmosfera de carboni. El projecte preveu una capacitat inicial de tractament de 500 Nm3/h (amb possible ampliació a 1.000 Nm3/h) de biogàs, amb una eficiència de recuperació de metà del 99,65% i una producció inicial de biometà de 337 Nm3/h.El biometà és una, ja que es pot barrejar amb el gas natural i injectar directament als gasoductes convencionals, o utilitzar-lo com a biocombustible per a mitjans de transport."El projecte BIOVO, concreta actuacions que ens permetran assolir els objectius de reducció d'emissions a l'atmosfera mitjançant la producció de gas verd. És un projecte pioner i de proximitat, que potencia l'economia circular i que té la mirada posada en la transició energètica", ha declarat, president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental."Tenim un món finit, on els recursos són limitats, i amb aquest projecte, tots dos Consorcis, integrats pels ajuntaments, demostrem que ens estem posant al capdavant per lluitar contra el canvi climàtic i la crisi energètica, estem donant passos en ferm i assentant les bases del futur", ha explicat, president del Consorci Besòs Tordera."Aquest és un projecte de futur, innovador i d'orgull, exemplar a Catalunya i Espanya, i possible gràcies al compromís col·lectiu, que demostra una vegada més la suma en positiu de les aliances", ha manifestat Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.El projecte, amb un cost previst de, ha rebut una subvenció d'1.012.944,76 euros per part de l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) en tractar-se d'una iniciativa que afavoreix una economia baixa en carboni i, per tant, un creixement sostenible. La resta anirà a càrrec dels dos consorcis.