28F. Dia d'Andalusia

, i com cada any, arriba la festa dels andalusos i andaluses. Una diada per a celebrar la cultura, les tradicions, els valors d'una terra que ha vist néixer molts dels seus conciutadans, i també els ha vist marxar a molts d'ells cap a altres terres d'acolliment, com ha estat Catalunya, per a realitzar els seus projectes de vida personals.Andalusia com Catalunya, han estat sempre terres de pas, terres d'acolliment; en èpoques de les seves històries han rebut gents de mons nous, de cultures diferents, en altres èpoques de la seva història, han vist marxar a molts a buscar noves oportunitats en altres llocs d'Espanya o de l'estranger., per exemple, quan els descendents de Táriq, que provenien d'Orient Mitjà, van entrar en terra andalusa, i van crear una regió poderosa en el món musulmà, on van introduir la seva cultura, les seves letrillas, la seva gastronomia i la seva saviesa. Projecte avançat de societat que es veuria truncat amb la reconquesta castellana, dels reis catòlics, que van castellanitzar Andalusia, i on hi havia una mesquita, van construir una Església etc... i on hi havia un nom jueu o àrab, Manuel (Déu està amb nosaltres) li van posar; i després van venir els napoleònics, i amb ells la primera constitució espanyola, la Pepa. Fins i tot els japonesos van arribar a Còrdova... Però sigui com sigui, el pas de gents diferents, ha fet que la cultura, societat andalusa sigui diversa i plural, oberta i mestissa., de cartaginesos, de romans, i bàrbars, de musulmans i jueus, de gents de la mar, de navegants i comerciants. Terra de pactes amb les altres terres europees, de comtes catalans amb descendència francesa, navarresa, pirinenca etc... i també ha vist marxar als seus a ultramar, a les américas, Cuba etc.. per a buscar alternatives econòmiques, que van aportar riqueses.El que vull expressar amb tot això, és que moltes vegades creiem que som molt diferents, quan en realitat, som molt iguals, tant en la història viscuda, com en la proximitat geogràfica, com en els valors de la diversitat i la pluralitat que caracteritzen el poble andalús i el poble català., molts amb vincles de sang, quan molts andalusos viuen a Catalunya, quan moltes són les famílies catalanes, que molts dels seus membres, són descendents d'andalusos. No es pot entendre la història recent de Catalunya sense la immigració dels anys de la postguerra espanyola, i els anys 60 i 70 del S.XX; quan milers d'andalusos van deixar Andalusia, per a establir-se en una Catalunya industrial pròspera. Una mà d'obra necessària que va transformar i va ajudar a l'avanç social i econòmic de Catalunya. Es va arribar a dir en el seu moment, que hi havia tants andalusos a Catalunya, que es podia considerar com la novena província d'Andalusia., de cultures, de valors, ha fet que Catalunya sigui com és, diversa i plural, i aquesta és la seva gran riquesa, i el seu gran valor. Com deia el poeta, no hi ha terres estrangeres, estranger és només el viatger; la terra no és de ningú, sinó del que la sent.