Llinars del Vallès arriba a la cinquena edició de la Setmana de les Dones

En commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, Llinars del Vallès celebra la cinquena edició de la Setmana de les Dones.

Cada participant pintarà un petal que simbolitzi allò que per cadascú

representa ser dona. Obert a tota la població. A

Acte organitzat per l’Associació Dones de Llinars,

Gita de Bruixa i Akelarre de Llinars.

Enguany, amb voluntat d'inclusió, d'obertura i de sororitat. Per això hi afegeixen una s i es pluralitzen perquè totes hi tinguin cabuda. Una setmana reivindicativa i festiva. Festiva de la condició femenina i reivindicativa de la lluita feminista que els ha precedit i que segueixen.Una setmana perquè lesencara formen part de les seves vides i les seves realitats. Llinars del Vallès ja és una ciutat feminista. S'han adherit al decàleg per a la construcció de ciutats feministes i pensen treballar per complir-lo.D'aquesta manera, entre els dies 2 i 12 de març as'han organitzat activitats molt diverses per donar visibilitat a la dona. El dia central serà el 8 de març amb la creació d'un mural que representarà una flor.partir de les 10 del matí al Centre Cívic. A les 12 del migdia i a les 7 de la tarda es farà laa la plaça de la Vila.Aquest dijous 2 de març la Setmana de les Dones s'inaugurarà l'exposició fotogràfica. Es podrà visitar fins el 31 de març al vestíbul de la Biblioteca Can Casas. A càrrec de l'Associació be artsy. "Massa sovint és notícia la mort d'alguna noia per tenir la menstruació al Nepal", diuen en la presentació del programa.També relacionat amb aquest tema el dijous 9 de març hi haurà la xerrada, la tradició Nepalesa que exilia la dona durant la menstruació. Es farà a les 7 de la tarda a la Sala d’actes de la Biblioteca Can Casas. A càrrec de, fundadora del Projecte Rato Baltin (Galleda vermella). Treballa donant eines a nenes i dones nepaleses per erradicar la pràctica del chhaupadi, una tradició que les considera impures mentre menstruen.Una Setmana de les Dones que inclou tallers, conferències, activitats culturals i esportives, així com el Reconeixement a la Dona de Llinars , així com elsque amb la col·laboració de La Masoveria amb el seu taller La MasoArt i la Unió de Botiguers, reivindicaran el paper de les dones treballadores guarnint els aparadors amb frases i dibuixos feministes.Tota la programació es pot consultar al web de l'ajuntament de Llinars del Vallès