S'inaugura un circuit de «pump track» a la zona esportiva de Can Pons d'Arbúcies

Aquest diumenge 26 de febrer es va inaugurar el circuit deque s'ha dissenyat a la zona esportiva de Can Pons d'Arbúcies. Es tracta d'una nova proposta esportiva que per al municipi que es va formular des de l'òrgan de participació del Ple dels Infants.Per aquest motiu, l'acompanyada pels regidors infantils, juntament amb l'alcalde d’Arbúcies i regidors de l'Ajuntament, van protagonitzar l'acte inaugural d'aquest circuit per a bicicletes. L'alcaldessa,, va explicar: "Des del Ple dels Infants, vam aprovar per ple la modificació dels antics bots que hi havia, ja que eren de sorra i estaven molt malmesos. Finalment, ha sigut possible poder fer una pista i estem molt contents. Esperem que el pump track sigui un espai per a la pràctica de l'esport de manera lúdica i per a tots els nens i joves de totes les edats".Després del discurs inaugural, es va fer el tall de la cinta i, tot seguit, tota la mainada que va assistir a l'acte amb bicicleta, van poder provar aquest nou circuit a la zona esportiva de Can Pons, al costat de l'skatepark i del poliesportiu.El pump track és unamb diferents traçades, revolts i desnivells per a la utilització de bicicletes i patinets. A més, permet fer voltes al circuit sense pedalar mitjançant una tècnica que aprofita la inèrcia del cos bombejant amunt i avall. Actualment aquests circuits són utilitzats també per a patinadors que s'impulsen bombejant amb el seu cos amunt i avall sense la necessitat d'impulsar-se amb el peu.