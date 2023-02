S'ensorra el balcó d'un segon pis d'un edifici de la plaça de la Vila de Sant Celoni

No va ser res pel que haguera pogut passar, però l'ensorrament d'un balcó a la plaça de la Vila de Sant Celoni aquest diumenge al migdia va quedar en un no res. Es tracta del balcó d'un edifici de dues plantes que va caure sobre el balcó del primer quan només faltaven dos minuts per les dues de la tarda. Sota l'edifici hi ha la terrassa d'un bar.



Els Bombers de la Generalitat van desplaçar-hi una dotació que es van encarregar de balisar i sanejar la zona i comprovar que no hi havia cap més perill. També s'hi van desplaçar agents de la Policia Local de Sant Celoni.

Fa justament, el 25 de febrer de 2017, un altre balcó de la plaça de la Vila es va ensorrar mentre a la plaça de la Vila s'estava ballant la Filferrada. Els dos edificis són gairebé davant per davant separats per la plaça.