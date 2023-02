Els treballadors del Centre Municipal Sot de les Granotes mantenen la vaga pel 27 de febrer

Diferències entre treballadors i empresa

Els representants dels treballadors de les instal·lacions esportives de lacomunicaran aquest matí al Tribunal Laboral de Catalunya i a l'empresa que, demà. Entre els treballadors que faran vaga hi ha els deldeEls treballadors no estan d'acord en l'augment salarial que els proposa l'empresa per als anys 2022, 2023 i 2024 ni amb obligacions afegides a l'acceptació de les condicions que els ha fet l'empresa aquests darrers dies.Per arribar fins aquesta situació dehi ha hagut tot un procés des del passat 8 de febrer quan es va comunicar la convocatòria de vaga dels empleats del sector d'instal·lacions esportives públiques gestionades per empreses privades . En aquest sentit, dimarts d'aquesta setmana els sindicats van desconvocar la vaga, ja que en l'acte de mediació la patronal es va disoldre i, "per tant, no hi havia ningú per negociar", assenyalen els representants dels treballadors.En qualsevol cas, els sindicats es van comprometre a fer una prospecció centre per centre i operador per operador per explorar les possibilitats de. Així, els centres gestionats per la UFEC, el mateix dimarts a la tarda i el dimecres passat ja havien lliurat la documentació al Tribunal Laboral de Catalunya per seguir nergociant.Una mediació que, segons s'explica, es va fer dijous passat. La proposta que va fer el comitè era d'unpels anys 2022, 2023 i 2024 i que no s'apliqués la clàusula deL'oferta finalista de l'empresa va ser d'un augment salarial per al 2022 segons el conveni (que els treballadors diuen que no s'està negociant) i unsense compensar i absorbir per als anys 2023 i 2024 per a totes les categories, excepte als directors de les instal·lacions. A més, també van posar com a condició laque té la vista prevista el dia 6 de març, que CCOO va posar perquè en la vaga del 24 de novembre de 2022 en un centre de Barcelona es va substituir una treballadora que feia vaga "això vulnerava el dret a fer vaga", diuen els representants dels treballadors.Els comitès van passar la comunicació a tots els empleats i en les diferentsque s'han celebrat han decidit mantenir la vaga. Consideren que l'augment del 3,5% és poc, que no estan d'acord al no augment de sou dels directors de les instal·lacions i no volen retirar la demanada perquè consideren que és un xantatge.