Per què ERC, EH Bildu i BNG s'han convertit en la primera força d'esquerres dels seus països?

Més enllà de l'independentisme

planteja un anàlisi de l'evolució d'Esquerra Republicana, de BH-Bildu i del Bloc Nacionalista Gallec des dels seus orígens fins a l'actualitat. Els autors,, han explicat al Centre Cultural els Forns de Breda les principals línies de l'assaig, que estudia la trajectòria i l'estratègia dels principals partits de l'independentisme a Catalunya, Euskadi i Galícia.El llibre explora els motius que han portat als tres partits a compartir un discurs similar i una estratègia semblant per aconseguir la independència. El llibre escrit a partir d'entrevistes amb unes mateixes preguntes que els autors han fet als principals líders d'ERCi a(BH-Bildu) i a A(BNG).Pujol i Falcón expliquen que l'actuació política dels principals partits independentistes de l'Estat Espanyol ha abandonat el maximalisme per aconseguir petites fites socials i avançar d'una manera diferent cap a l'alliberament nacional. Aquest canvi discursiu, segons afirmen els autors, parteix '’una crisi dels tres partits cap a unai guanyar presència a les institucions.Pujol ha apuntat que "eixamplar la base és una expressió que han dit tant Otegui, com Junqueras com Pontón", unaa que vol incorporar persones a la lluita independentista més enllà del votant tradicional.A tall d’exemple, els autors han fet referència al Sinn Féin d'Irlanda del Nord i a l'Scotish National Party d’Escòcia. Es tracta de dues forces polítiques independentistes que han aconseguit més suports gràcies a polítiques centrades, sobretot, en les millores socials.Tant Pujol com Falcón han expressat la necessitat d'anar més enllà de l'independentisme nacionalista per atraure el votant d'altres formacions d’esquerres. "No es vol apel·lar tant als sentiments, sinó mostrar-se com una formació útil de cara al servei dels ciutadans", ha declarat Pujol. D'aquesta manera, doncs,pretenen demostrar que la independència seria una garantia per millorar les condicions de vida i aprofitar els recursos propis d’una manera més eficient.Els autors han explicat que els independentismes del segle XXI han arribat a la conclusió que, en un context democràtic,i per tant com millors siguin els seu resultats electorals més a prop estaran d'aconseguir els seus objectius polítics i nacionals.Andreu Pujol, historiador, escriptor i regidor de cultura de Breda, s'ha ocupat de fer el capítol d’Esquerra Republicana, i Sílvio Rodríguez, politòleg i comunicador, de les parts dedicades al BNG i BH-Bildu.A la sobirania per l'esquerra ha guanyat eli l'ha publicat Angle Editorial. Compta amb un pròleg d'Ana Pontón, portaveu nacional del BNG.