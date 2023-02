L'Ajuntament d'Arbúcies renova tres parcs infantils del municipi

Aquesta setmana han acabat els treballs deque hi ha a la Capella de la Pietat, davant de la Llar d'Infants, El Jardinet. Unes obres que formen part d'un projecte de renovació per part de l'Ajuntament dels diferents parcs infantils que hi ha repartits a tot el municipi.Concretament, l'àrea infantil de laha sofert una reforma total de l'espai, ja que, per una banda, s'han canviat tots els gronxadors que hi havia per uns altres de nous i també s'han distribuït d'una altra manera dins l'espai. Abans de les obres, aquest parc comptava amb dos gronxadors tradicionals i tres peces de balanceig. Ara, s'hi ha col·locat uns gronxadors nous, una caseta infantil, dues peces de balanceig i un tobogan. I, per altra banda, també s'ha pavimentat tot el parc i s'hi ha col·locat goma encoixinada, a excepció d'un petit espai que s'adequarà com a jardí.Aquest parc no és l'únic que s’ha reformat. El 2022 el projecte de renovació dels parcs infantils es va iniciar amb la millora de l’, que va consistir en la recol·locació dels gronxadors existents, ja que el gronxador niu es va col·locar on hi havia els altres elements infantils i, a l’espai de dalt s’ha dedicat al(treball de carrer) per fer-hi cal·listènia amb una peça que es va instal·lar per practicar-hi exercici físic. I, properament, es millorararà la zona de pícnic substituint les taules que estan més malmeses per unes de noves i també es col·locarà una caseta infantil de fusta de castanyer.I, finalment, l’any passat també es va renovar integralment el parc infantil situat a la. L’actuació en aquesta àrea va consistir a posar una nova taula de ping-pong, es va treure el tobogan i s’hi va col·locar una gran peça modular apte per a totes les edats, així com també es va renovar tot l’espai de gronxadors dedicat als més petits i es recol·locarà la baran de separació entre ambdós espais.Dels vuit parcs infantils que hi ha a, ja se n’han renovat tres. En aquest sentit, Cabrero assenyala que durant aquest any s’acabarà de fer la renovació de tots els parcs infantils que queden: plaça de Florac, carrer La Selva, placeta de Can Ferragut, plaça de la Pau i el del final del carrer Domènec Refart. A més a més, de totes aquelles peces que es troben en format individual i que també calgui renovar, com pot ser el gronxador del jardí dels Arboços o el que hi ha al principi del carrer de la Farga.