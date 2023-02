Maria Costa Bayé tancarà la llista de Sumem per Hostalric a les properes eleccions municipals

La candidatura, actualment governa l'Ajuntament amb majoria absoluta, ha comunicat queserà qui tancarà la llista que concorrerà a les eleccions municipals el proper 28 de maig. Nascuda l'any 1952, Maria Costa Bayé va ser regidora de lAjuntament d’Hostalric al llarg de dues legislatures (‪1991-1995 i ‪1995-1999). Va ser la primera regidora de Joventut de l’i va impulsar la creació del Punt d'Informació Juvenil, a més de ser part activa en la dinamització i promoció de la cultura i l'associacionisme local.Va ser sòcia fundadora del club de petanca Penya Benavinguts d'Hostalric i ha col·laborat en diverses entitats de la vila, actualment forma part de la junta de l'Associació de la Tercera Edat. S'implica en el projecte de Sumem per Hostalric i ho fa amb el "convenciment que cal seguiri de progrés impulsades en els darrers anys des del govern local".El candidat a l’alcaldia de Sumem per Hostalric,, afegeix que "amb la Maria Costa el projecte suma experiència i també compromís amb l'Hostalric social i en la dinamització cultural i associativa. Una mirada necessària per saber d'on venim i sobretot d'enriquiment col·lectiu amb una visió més del poble que volem."La Maria Costa, es diu des de la candidatura, és un reflex del que representa Sumem per Hostalric, un projecte municipalista, obert i transversal, representatiu del que és Hostalric.