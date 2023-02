Un camió s'encalla al pont de sortida de La Baronia del Montseny

Més d'una hora i mitja per desencallar un camió del pont de La Baronia del Montseny

Unahir al vespre al pont de sortida de la urbanitzaciói va provocar el col·lapse de la carretera C-35 durant gairebé una hora i mitja, el temps que es va trigar per poder normalitzar la circulació. Els fets van passar cap a les set del vespre, una hora punta d'entrada i sortida de veïns de la zona.El vehicle de grans dimensions va entrar a La Baronia del Montseny per transportar material de construcció per a una casa de la urbanització en obres que, segons ha informat l'Ajuntament de Vallgorguina,, tal com és preceptiu en aquests casos.Al lloc dels fets s'hi van traslladar elsi els, així com responsables municipals de l'que van organitzar el desencallament del vehicle, utilitzant ciment. De manera colateral, una part de la urbanització va quedar a les fosques, ja que el pas del camió va malmetre fils del corrent elèctric.