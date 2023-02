Municipis del Baix Montseny es concentraran a favor de la pau i la fi del conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia

Diversos municipis delseguiran aquest divendres 24 de febrer la proposta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) de convocar la ciutadania a una concentració de, a les 12 del migdia davant els ajauntaments, a favor de la pau i el cessament del, el dia que es compleix exactament un any de l'inici del conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia.Fa un any, a Sant Celoni, prop de mig miler de persones es van concentrar a la plaça de l'Església de Sant Celoni pera Ucraïna i, a la qual, hi va participar una representació de la setantena de veïns i veïnes ucraïneses que viuen al municipi des de fa molts anys.Després d'un minut de silenci en record de leses va llegir un manifest institucional de l'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria a càrrec de l'alcalde i diversos regidors i regidores dels partits polítics amb representació municipal. Un manifest de condemna de l'acció bèl·lica "des del profund convenciment que l'ús de la violència, en totes les seves formes, no pot ser mai una solució als conflictes, reclamem la fi de les hostilitats i el retorn a les vies diplomàtiques, tot establint un diàleg enfocat amb la pau".