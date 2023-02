El PSC ja ha confirmat cinc alcaldables al Baix Montseny

, actualment regidor de l'Ajuntament de, encapçalarà la llista dela aquest municipi del Baix Montseny. Aquest dimarts al vespre el Consell de Federació del PSC del Vallès Oriental i Moianès hi ha donat llum verda, juntament a altres vuit candidatures de la comarca vallesana i, si no hi ha cap novetat, dissabte vinent seran ratificades pel Consell Nacional que se celebrarà a Viladecans.Amb la candidatura a l'alcaldia de Francesc Lázaro ja hi ha cincen les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Amb anterioritat, entre els mesos de juliol i novembre, s'havien fet públiques les candidatures de. Als quatre vallesans cal afegir-hi, des de la setmana passada, la selvatanaEl PSC del Vallès Oriental, fins ara, ja ha confirmat la concurrència a les eleccions municipals a vint-i-set municipis.