Els joves de l'EPM prioritzen la sostenibilitat, la llengua i cultura i els drets i la justícia social en el seu full de ruta Foto: Cedida Francesc Almendros

"Hi ha moltes branques que ens preocupen als joves, però, d'alguna manera ho volem focalitzar en contribuir a la construcció d'una Europa de les regions unida, solidària i propera als joves ciutadans"

"La nostra finalitat és portar la veu jove i refrescant i poder decidir les propostes dels temes que els governs, segons el nostre criteri, haurien de tractar en el marc de l'Euroregió"

Fa justament dues setmanes que Catalunya ha assumit la presidència rotatòria de l', en un acte celebrat el passat 10 de febrer a Tolosa de Llenguadoc, a Occitània, una organització transfronterera de cooperació política formada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Aprofitant aquest marc, es va constituir lade l'Euroregió Pirineus Mediterrània (AJE-EPM), la presidència de la qual ha recaigut a Francesc Almendros (Sant Celoni, 1999).Es tracta d'unjove de 25 anys que està graduat en Internacional Business per la UB i especialitzat en Integració Europa. MásterFuture Leaders – ThePowerMBA. Actualment, treballa com Internacional Generalist (PMO) a Adevinta, l'empresa líder en classificats en línia del món i com a professor de Microeconomia i Macroeconomia a la UAB. També ha participat en molts projectes europeus i té una llarga trajectòria en representació estudiantil universitària . Lidera el projecte Equipo Europa Catalunya en qualitat de portaveu.- És una iniciativa que sorgeix de la mateixa Euroregió aprofitant que passat era l'Any Europeu de la Joventut, la presidència d'Occitània va plantejar que seria una bona oportunitat deixar sentir la veu dels joves dins del seu pla de treball. D'aquesta manera van dissenyar la creació de l'Assemblea i nosaltres poder incidir en les polítiques que es facin.- Des de les diferents direccions de joventut -catalana, balear i occitana, a més de les agències de Joventut- i es va promocionar a través de les xarxes socials i es van seleccionar deu joves de cada regió i un cop ens vàrem trobar a Tolosa de Llenguadoc ja va ser feina nostra decidir la manera d'organitzar-nos, elecció de la presidència i vicepresidències, grups de treball i comissions que volem portar, entre altres detalls de funcionament.- El més important és que és per consens, ja que d'aquesta manera es demostra que tothom està d'acord amb la candidatura. L'executiva està formada per una presidència i dues vicepresidències i vàrem decidir que hi havia d'haver un representant de cada regió i, una vegada escollits, vàrem consensuar que seria bo seguir l'ordre de la presidència de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Com que ara la presidència la té Catalunya jo en sóc el president. En el meu cas el mandat serà de sis mesos i després rotarem cada mig any. Mentre no siguem presidents, tindrem una vicepresidència.- Em fa il·lusió perquè puc aportar la meva experiència en tasques anteriors de caràcter europeu. He tingut la sort de treballar amb la Unió Europea d'Estudiants, diferents associacions com Equipo Europa que tracta de temes de sostenibilitat i educació. Ara des de la presidència de l'AJ-EPM, un espai reconegut per les institucions, crec que puc aportar un valor afegit.- La veritat és que hem debatut moltes hores per decidir quins són els temes que caldrà incidir. Hi ha moltes branques que ens preocupen als joves, però, d'alguna manera ho volem focalitzar en contribuir a la construcció d'una Europa de les regions unida, solidària i propera als joves ciutadans. Els temes que volem treballar de manera prioritària són la sostenibilitat del territori portant a terme moltes activitats de camp, la llengua i cultura compartida i els drets i la justícia social (feminisme, LGTBI, ocupació juvenil i habitatge). Tot encara s'està coent perquè fa només dues setmanes que ens hem constituït, però en els dies vinents ja tenim programades reunions de les comissions per anar posant fil a l'agulla.- Va ser un tema molt debatut i consensuat entre tots. Malauradament, la llengua catalana està en perill, però molt més l'occitana. El que volem defensar i promoure és que en futurs esdeveniments que es facin de l'Euroregió les reunions i els comunicats es facin en aquests idiomes. La idea és promoure la pervivència de les nostres realitats lingüístiques dins de la mateixa Euroregió Pirineus Mediterrània, però també a l'exterior. És una missió que porta molta feina, però com a joves hem d'incidir-hi, perquè ens porta valor, cultura i crea vincles com a comunitat.- Som mòbils. En aquest sentit, el que volem és la descentralització. És a dir, que si la trobada la fem a Catalunya no necessàriament ho hàgim de fer a Barcelona. Volem promocionar llocs més desconeguts. Les reunions les fem en línia, però les físiques les anirem rotant.- L'Euroregió està dirigida per les presidències de cada govern i sota el seu paraigua estan formades les comissions. L'Assemblea de Joventut depenem ara mateix de la Comissió de Cultura i Joventut, però som un grup de treball independent. La nostra finalitat és portar la veu jove i refrescant i poder decidir les propostes dels temes que els governs, segons el nostre criteri, haurien de tractar en el marc de l'Euroregió. No som un poder, però tenim veu.- Darrerament es nota que som una part vital de la societat de present i futur. Les coses estan canviant i sembla que ens tenen més presents i ho notem en la manera que s'estan destinant els recursos. En qualsevol cas hi ha coses a millorar com, per exemple, més eurodiputats joves.- En el meu cas, sempre penso que en el futur m'agradaria dedicar-me a treballar en una institució europea o en algun organisme no governamental d'aquest estil. Els que formem part d'aquesta Assemblea de Joventut ja demostrem que ens interessa la política pública, la societat, les preocupacions del teu veí. D'alguna manera, tenim un sentiment empàtic cap a allò que ens envolta.- Moltes vegades ho he pensat, i segurament l'origen el trobo a l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni, on al costat d'altres companys vàrem formar l'Assemblea d'Estudiants del Baix Montseny. També de ser inconformista i de voler millorar els espais. Aquesta manera de fer i de ser va tenir continuïtat a la universitat i amb el temps tot ha anat sorgint i tenir motivacions per anar seguint.