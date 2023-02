Sant Feliu de Buixalleu serà el primer poble en implantar la recollida de residus «casa a casa»

El sistema actual de recollida de residus té els dies comptats a. Ja està en marxa la campanya d’implantació del servei de recollida de residusque començarà a partir de l'1 d'abril, després de solucionar un problema amb el subministrament de contenidors. Durant tot aquest mes de febrer ja s'han dut a terme reunions informatives amb els veïns per comunicar de com funcionaraà el servei.El casa a casa, una, que s'implantarà a Sant Feliu de Buixalleu serà elque ho faci i, per aquesta raó, s'ha dissenyat especialment per al poble ja que, té la peculiaritat d'un percentatge elevat de cases disseminades pel medi rural.En aquest sentit, des de l'Ajuntament s'aposta pelja que un 84% dels residus es poden reciclar si se separen correctament. En la informació donada als veïns es recorda que la Unió Europea ha establert la recollida selectiva en un 55% l'any 2025, el 60% el 2030 i el 65% el 2035. "Amb el sistema que disposem actualment no ens permet superar el 40%. Eli no garanteix una bona qualitat de la recollida".L'objectiu que s'han fixat és el d'assolir el 70% de la recollida selectiva i reduir la generació de residus en un 10%. En aquesta línia, es remarca que és el dea, amb el qual, a més de millorar la recollida selectiva també suposa per als veïns comodidat, millorar l'estat dels carrers i evitar la pujada de la taxa d'escombraries.Per tant, a partir de l'1 de d'abril es passaran a recollir els, a casa, segons un calendari i horaris establerts. La recollida serà nocturna i el vidre se seguirà llençant als contenidors de la via pública. També hi haurà una àrea d'emergència que estarà ubicada al costat del local social de l'ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu. Serà un espai tancat i només s'hi podrà accedir amb una targeta que identifica com a persaones usuàries del servei.A Catalunya hi ha més de tres-cents municipis que ja han implantat el sistema de recollida porta a porta com a model d'èxit. Alhi ha sis municipis que estan aplicant el sistema. Ben a prop de Sant Feliu de Buixalleu hi ha els municipis selvatans de Breda Sant Hilari Sacalm . A la banda vallesana hi ha tres municipis més Sant Esteve de Palautordera