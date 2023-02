Torna el Festival Zero al Teatre Auditori de Llinars del Vallès

Aquest divendres 24 de febrer s'aixecarà el teló deldeamb l'obra, dirigida per Nina Solà Carbonell i Jordi Font Alonso, amb dramatúrgia de Ferran Echegaray i Verònica Navas i la interpretació de Mireia Illamola, Pino Steiner i Jordi Font Alonso, amb sessions a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre a la sala gran delde Llinars del Vallès.La programació inclou dos espectacles més dissabte., un espectacle de dansa i circ, amb Boris Ribas i Olga Lladóque tindrà lloc dissabte a les 12 del migdia al Teatre Auditori i, amb Núria Clemares a l'Institut Giola amb sessions a les 7 de la tarda i les 9 del vespre.El Festival Zero té la voluntat d'acostar, als equipaments escènics una programació d'espectacles que té com a eixos bàsics i definitoris laentre intèrprets i públic per viure experiències gairebé immersives; i l’aposta per propostes no convencionals que es puguin viure i gaudir des d'espais diferents del pati de butaques.De fet, el nom del festival recull els paràmetres bàsics que el defineixen: "zero" en relació amb l', "zero" també com a símbol d'allò no convencional; "zero" perquè no busca un públic expert i entès sinó que - tot i que no l'exclou - persegueix un públic nou, no assidu a les propostes teatrals.El Festival Zero està organitzat peri compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.