Arbúcies acapara la Trobada de clàssics més multitudinària de Catalunya amb 700 vehicles

Un any més i ja en són 15, laha estat tot un èxit de participació.han participat a la jornada que s'ha celebrat aquest diumenge al matí al municipi, i que es considera que és laEn aquest sentit, la presidenta dels Clàssics Montseny Guilleries, organitzadors de la trobada,, ha recordat que des de la 8a edició, en la qual es va arribar al miler de cotxes assistents, es va haver deposant límit a la data de matriculació dels clàssics.El que també ha estat tot un èxit ha estat elHotel Torres, ja que aquest any s'hi han inscrit un total de, dels quals cinc d'ells han estat premiats amb una corona de llorer, una medalla per exposar al cotxe, la fulla d'Arbúcies, un lot de productes típics del municipi i, finalment, una nit d'hotel a Can Torres. Els guanyadors han estat un Rolls-Royce, un Mini Cooper, un Seat 800, un Jaguar E-type i un Alfa Romeo. Però a banda d'aquests guardonats, l'entitat Clàssics Montseny Guilleries també ha atorgat tres premis més per commemorar el centenari de Derbi, els 50 anys del Seat 125 i del Renault 5 Un any més, des de l'organització de la trobada, es fa una valoració molt positiva i més aquest any, que la trobada coincidia amb el cap de setmana de Carnaval, "però hem vist que no hi ha hagut conflicte entre els dos esdeveniments perquè un any més hem tornat a omplir el poble", assegura Imma Anguita, que també ha ressaltat la gran participació que hi ha hagut al concurs d'elegància.Per la seva banda, la regidora de Governació,, està molt satisfeta del transcurs de la trobada i ha volgut agrair la gran tasca que fan els Clàssics Montseny Guilleries: "És una gran jornada, amb un molt bon ambient i amb una gran organització".