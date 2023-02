I al «Gitanòdrom» s'ha cridat Ferrooo!

Més de 1.500 persones han seguit aquest diumenge al migdia elde laque s'ha celebrat a l'aparcament del pavelló 11 de Setembre o al Gitanòdrom, com algú ja l'ha batejat i han pogut cridar ben fort Ferrooo!. A la ballada d'enguany hi han pres partque han seguit el so de la música dels 36 músics de la, dirigida per Josep M. Aparicio. La Convidada d'Honor del Ball de Gitanes d'aquest 2023 ha sigut la dibuixant i il·lustradora. Com s'ha recordat en el decurs de la ballada, el ball de Gitanes és una festa inclosa al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya De fet, la festa ha començat força abans de les 12 del migdia ja que els 280 balladors i balladores s'han trobat a la plaça de la Vila a 1/4 d'11 del matí per fer-hi una ballada per fer "" i, tot seguit, han fet la cercavila de Gitanes a la mateixa plaça i seguir pels carrers Torras i Bages, Barcelona, passeig dels Esports, Esteve Cardelús i l'aparcament del pavelló 11 de Setembre.Abans d'acabar la ballada també s'han fet diversos agraïments amb el Ball d'Homenatge aa balladors i balladores que enguany han complert 25 anys de ballades i també a Jordi Massó que, durant 29 ballades, ha sigut el. A la festa tampoc no hi han faltat ni eli lani els