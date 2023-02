Alícia en el país de les Meravelles la comparsa més votada a Sant Celoni

A partir de les 11 de la nit una nova programació de LaNit - Festa de Carnaval amb La Kinky Band + DJ Hochi.

Els Barrufets comparsa més animada Foto: Jordi Purtí

Bàsquet Nets la comparsa més original Foto: Jordi Purtí

Tempus fugit la comparsa més elaborada Foto: Jordi Purtí

Sweet Cand premi a la millor carrossa Foto: Jordi Purtí

La comparsaha estat la comparsa més votada pel jurat en la Rua de Carnaval que s'ha celebrat aquest dissabte a Sant Celoni. També han estat premiades Els Barrufets, com la comparsa més animada; Tempus Fugit, la més elaborada; Bàsquet Nets, la més original i Sweet Cand com la millor carrossa.Lade Sant Celoni ha tingut 8 comparses i més de 600 persones participant de la festa. Ha començat a moure's pel carrer Doctor Fleming i ha seguit per la carretera Vella, Anselm Clavé, plaça de la Vila, Torras i Bages, Rectoria Vella, Esteve Cardelús i ha acabat a l'aparcament del Pavelló 11 de setembre, on ha seguit la festa ambi s'han repartit els premis.La Kinky Band és la gran orquestra alternativa de versions dels Països Catalans.