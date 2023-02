La Festa de Gitanes de Sant Celoni comença amb la Filferrada

Que bonic el Ball de @gitanesstceloni, i avui amb la Colla del Filferro, els petits i mitjans. Gràcies Roser Renau per aquests 40 anys al capdavant de la colla.



Demà podeu veure la Colla del Ferro. Endavant Les Gitanes!



Moltes gràcies per l'acollida, Sant Celoni! pic.twitter.com/FsBupjAx3R — Natàlia Garriga (@natalia_garriga) February 18, 2023

Laha començat aquest migdia amb la ballada de la, com avantsala d'un cap de setmana que aplega una de les tradicions més vives del municipi. Una festa inclosa al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya . Com l'any passat i amb la voluntat de facilitar l'accés a més públic, la Colla del Ferro ha decidit tornar a celebrar la Festa i la Ballada a l'aparcament del Pavelló 11 de Setembre. L'accés al recinte s'obrirà a les 10 del matí.al matí,de balladors i balladores han protagonitzat la Filferrada. Ha començat amb la cercavila i tot seguit la ballada. La cercavila, com és tradició, ha sortit de l'Esplai de la Gent Gran i ha passat pels carrers Balmes, Germà Emilià, Major, plaça 1 d'Octubre, Major, plaça de l'Església, plaça de la Vila, Torras i Bages, Barcelona, passeig dels Esports, Esteve Cardelús i aparcament del Pavelló 11 de Setembre.La ballada ha tingut tots els protagonistes del ball: Capità de Cavalls, el Vell i la Vella i Diablots i els músics de La Principal del Ferro. També dos actors de Rebrot Teatre de l'obra La Bella i la Bèstia que es representarà el proper mes d'abril. A més,han posat veu a la Polca de Sant Celoni. Pel que fa als agraïments s'ha reconegut les sis parelles que l'any vinent ja seran de la Colla del Ferro i aque des dels inicis, el 1986, ha estat el pal de paller de la Colla del Filferro.La Filferrada ha estat presidida per la consellera de Cultura,, que abans ha estat rebuda a l'Ajuntament de sant Celoni.