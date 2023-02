La Trobada de Clàssics d'Arbúcies arriba a la 15a edició aquest diumenge de Carnaval

Aquest diumenge 19 de febrer se celebrarà laque organitza l’(CMG) d’Arbúcies. Una jornada en què el nucli urbà de la població es converteix en una gran exposició de vehicles clàssics, tots ells matriculats fins al 31 de desembre del 1988.La trobada començarà a les 9 del matí amb l'arribada dels vehicles participants, els 500 primers a arribar, tindran l'esmorzar gratuït. Per a tota la resta, també hi haurà botifarrada popular al pati de l'Escola Dr. Carulla.Pel que fa a la zona d'exposició, es repartirà pels diferents carrers del: Camprodon, Germana Assumpta, Sant Jaume, avinguda dels Països Catalans, passeig Dr. Carulla, passeig de Palacagüina, Can Cassó, placeta de Can Reus i placeta de Joan Ayats. Com en d'altres edicions, a la trobada també hi haurà l'exposició de vehicles de l'escuderia CMG i una exposició de bicicletes antigues a càrrec de Rhomb.I, per tancar la trobada, es farà el, en el qual es premiaran els cinc millors vehicles participants i, a més, enguany es donaran tres premis més, ja que es commemora el centenari de la marca Derbi i els 50 anys del Renault 5 i del Seat 127.