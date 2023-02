Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies inclosos en un estudi per promoure‑hi solucions de rehabilitació energètica

Lai l'(ObRE) han presentat l'estudi «Identificació de les tipologies edificatòries i de les solucions energètiques dels habitatges de les comarques gironines» a la Casa de Cultura de Girona.Es tracta d'un treball desenvolupat per la cooperativa Cíclica que té el propòsit d'oferir una visió de l'd'una part molt representativa del parc edificat de la demarcació i, alhora, fomentar intervencions que afavoreixin la reducció de les emissions de CO2 i el confort de les llars.L'estudi pretén ser una eina pràctica, tant per a la ciutadania en general com per al professional, perquè puguin entendre el comportament energètic de l'habitatge i conèixer quines solucions s'hi poden aplicar per millorar-lo i quin cost estimat tindrien.La diagnosi del parc residencial s'ha focalitzat en els dos tipus d'edificacions més representatius actualment a les comarques gironines. Per una part, les edificacions històriques anteriors a 1940, com són la; i per l'altra,d'entre el 1961 i el 1980.En cada cas, s'han seleccionat municipis de diferent mida (grans, petits i mitjans) i ubicació (interior, muntanya i costa) amb presència representativa d'aquests habitatges. Pel que fa a les masies tradicionals, se n'han estudiat 623 entre Llagostera, Olot,, Blanes i Figueres. I en el cas dels immobles plurifamiliars, 5.066 entre Palafrugell, l'Escala, Girona, Ripoll iEn aquest sentit, es calcula que en el cas dels blocs de pisos, el 90 % de les intervencions tindrien un cost inferior a 15.000 euros, mentre que en els casos de les masies tradicionals seria molt més elevat. Majoritàriament, un 70 %, superior als 25.000 euros. Totes les mesures poden rebre finançament dels fonsAquestes actuacions de rehabilitació energètica als habitatges, conclou l'informe, tindrien unes conseqüències molt importants quant a reducció de tots els indicadors i el cost de la despesa energètica en els habitatges de les comarques gironines.