El castell de Montsoriu d'Arbúcies augmenta un 20% els visitants respecte abans de la pandèmia

Pere Garriga ha avançat que estan treballant en visites guiades teatralitzades i visites per a un públic familiar. El president del patronat assegura que l'objectiu és "arribar a més públic" per donar a conèixer la casa del que va ser "una de les nissagues més importants de la Catalunya medieval". A partir de la primavera, el consell preveu engegar una nova campanya comunicativa enfocada al públic de proximitat com ara els municipis de la Selva i també a Osona, Maresme, Gironès, el Vallès Oriental i l'Occidental.

A dia d'avui el castell es pot visitar de dijous a diumenge en format de visita lliure amb audioguia o visita guiada amb una durada d'uns 90 minuts. A més, des de fa mig any la visita del castell es pot complementar amb l'espai Cabrera al Museu Etnològic del Montseny, a Arbúcies. Aquest espai dona continuïtat al projecte del Vescomtat dels Cabrera que engloba tot el patrimoni que va formar part d'aquesta nissaga familiar.