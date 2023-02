El celoní Francesc Almendros escollit president de l'Assemblea de Joventut de l'Euroregió

(AJE-EPM)

de cooperació política formada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Els seus reptes inclouen afirmar-se com a territori de projectes a escala europea, defensar el desenvolupament equilibrat i sostenible de les regions, millorar la competitivitat, i convertir-se en un pol europeu de creixement verd i blau.

incidir en les polítiques de l'euroregió amb els pensaments i necessitats dels joves. Contribuir a la construcció d'una Europa de les regions unida, solidària i propera als joves ciutadans. Els temes que es volen treballar de manera prioritària són la sostenibilitat del territori, la llengua i cultura compartida i els drets i la justícia social

Assumim aquest nou repte com una oportunitat única per propulsar i empènyer la veu dels joves a les institucions, i reivindicar les nostres preocupacions i necessitats per construir l'Europa de les regions que mereixem", ha manifestat Francesc Almendros.

El jove activista de Sant Celoni,, ha estat nomenat recentment president de la 1a, durant el traspàs de la presidència de l'Euroregió Pirineus - Mediterràniaque es va fer el darrer cap de setmana a Tolosa de Llenguadoc (Occitània). L'organisme en els dos pròxims anys estarà presidit pel President de la Generalitat, Pere Aragonès Es tracta d'unaEl nou president de la 1a Assemblea de la Joventut ha manifestat que està molt engrescat i il·lusionat amb aquest nou càrrec sobretot, perAquesta no és la primera vegada que el jove de Sant Celoni, ocupa càrrecs de representació de caire internacional, ja que l'any 2019 va ser escollit ambaixador a la Unió Europea d'Estudiants (ESU) , l'entitat que representa els estudiants davant d'institucions com la Unió Europea, el Consell d'Europa, la UNESCO i el Grup de Seguiment de Bolonya.