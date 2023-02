Set comparses participaran a la rua de Carnaval d'aquest divendres a Arbúcies

Després de dos anys senseal carrer, aquest any torna lael divendres al vespre. Un total de set comparses participaran a la rua que acabarà al poliesportiu de Can Delfí amb l'exhibició dels balls de cadascuna dels grups participants i l'entrega de premis.Enguany, s'entregaran: un primer premi de 500 euros; un segon premi de 300 euros; i un tercer premi de 100 euros cortesia de l'de 10 vals de 10 euros a bescanviar als comerços associats.I, tot seguit, la festa seguirà amb l', que organitza una nit musical amb les actuacions del grup Els amics de Manel i DJ Pumocat.El dissabte 18 de febrer tindrà lloc el. A les 11 del matí es farà la concentració a la placeta de Can Reus i a continuació, rua de Carnaval pel carrer Camprodon amb la Xaranga Güell Escola de Música fins a la plaça de la Vila, on hi haurà animació infantil a càrrec de Kids Dance i esmorzar per a tothom.