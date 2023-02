Es crea el Reconeixement Dona de Llinars del Vallès 2023

Des del Punt Dona de l'Ajuntament de Llinars del Vallès i l'Associació Dones de Llinars s'ha creat el Reconeixement Dona de Llinars del Vallès 2023 dins del marc del 8 de març, Dia internacional de les Dones, que té per objectiu reconèixer i visibilitzar socialment el valor del treball fet per dones llinassenques. Les bases d'aquest reconeixement tenen per objecte la regulació de la seva concessió, que des de fa alguns anys atorga el Punt Dona.



Les distincions honorífiques, s'atorguen en reconeixement de la tasca realitzada per dones en els àmbits nacional i/o internacional. Han de ser majors de 18 anys, nascuda o resident a Llinars del Vallès, que ha contribuït a l’impuls del paper de la dona en tots els àmbits, dona emprenedora, amb iniciativa en qualsevol àmbit o dona que hagin exercit tasques a la comunitat.



La presentació de les candidates la podran fer les entitats locals inscrites al Registre municipal d'Entitats mitjançant una instància genèrica. La data màxima de lliurament de les candidatures és el proper divendres 17 de febrer del 2023. Les candidatures poden ser de qualsevol àmbit (cultural, esportiu, associatiu, activista, científic…).