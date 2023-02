El músic i pedagog J. M. Aparicio publica Llegendes del Montseny

El, com cap altra muntanya de Catalunya, és rica enLes creences i supersticions han estat, des de sempre, una de les reminiscències més significatives de temps antics. Temps en què l'home tenia por d'allò desconegut i se sentia envoltat de misteri: l'aïllament, la solitud, el soroll de les bèsties nocturnes, el silenci trencat per la remor de les aigües, el vent i les tempestes, eren els ingredients de cultiu perfectes per fer del Montseny el bressol d'infinitat de llegendes.Ara, el músic i pedagogha publicat amb Capapublisheruna obra per a orquestra en la que posa música a cinc llegendes:(fragment). Aquesta última ja compta amb una música pròpia escrita pel mateix autor i que s'ha representat diverses vegades aamb la participació d'entitats de la Vila.Des de fa anys J.M. Aparicio ha estat molt present en el teixit cultural del, amb la creació de, formada el 2016 i que regularment presenta projectes amb diferents temàtiques musicals; La Principal del Ferro, orquestra del Ball de Gitanes de Sant Celoni, pels que ha composat algunes de les peces que es ballen: Galop 250, Trentuka, Xotis i Yellow Rock; i també l'Orquestra del Bosc, que en vuit anys consecutius ha obert la programació de La Setmana del Bosc a Sant Celoni.