25 anys de l'intercanvi entre el Collège Marceau Lapierre de Saint Jean du Gard i l'Institut Montsoriu d'Arbúcies

Els estudiants francesos delque participaran en l'intercanvi amb l'ja són al municipi des del passat diumenge. En aquesta ocasió, són una quarantena d'alumnes que passaran una setmana a Arbúcies compartint casa i experiències amb alumnes de l'institut.Durant aquests dies, visitaran ciutats com Girona, Barcelona, Port Lligat, Empúries i, també està previst celebrar elal Pícnic El Pol i visitar el. Per altra banda, els alumnes arbuciencs duran a terme l'intercanvi del diumenge 26 al divendres 31 de març i visitaran les poblacions d'Avignó, Nîmes, Florac, seu del, el Pont du Gard i Narbona.Aquesta iniciativa es va iniciar el curs 1997-1998, ara ja fa 25 anys, dins del programai arran de l'agermanament entre el Parc Natural del Montseny amb el Parc National de les Cévennes a França el 1987, a través d'un conveni signat a Florac (Cévennes). Aquest intercanvi, que està subvencionat per lai l', té lloc cada dos anys però, a causa de la pandèmia, l'últim intercanvi que es va poder dur a terme va ser l'any 2018.