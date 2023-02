Carnaval 2023 al Baix Montseny: dates, rues i activitats programades

Carnaval de Sant Celoni: rues i activitats programades

A partir de les 11 de la nit una nova programació de LaNit - Festa de Carnaval amb La Kinky Band + DJ Hochi.

Vetlla Carnestoltes i Enterrament de la Sardina

Rua de Carnaval a Sant Celoni Foto: Jordi Purtí

Carnaval a Arbúcies: Rua i activitats programades

El dissabte 18 de febrer al matí, a partir de les 11h a la placeta de Can Reus, Rua de Carnaval pel carrer Camprodon amb Xaranga Güell Escola de Música. Festa infantil i esmorzar per a tothom a la plaça de la Vila a càrrec de Kids Dance.

Rua de Carnaval a Arbúcies Foto: Aj Arbúcies Carnaval a Breda: Rua i activitats programades

El dissabte 18 tindrà lloc la Gran Rua de Carnaval. A les 18.30h es farà la concentració de carrosses i comparses al carrer Gispert de Jàfer, punt d'inici del recorregut a les 19 hores. Tota la desfilada pels carrers de Breda estarà amenitzada amb la música de DJ Pepe. Un cop completada la rua hi haurà festa al Cercle Bredenc, amb Dj Pepe i Dj Ahuix per tancar la nit. A la festa hi haurà servei de barra i entrepans. Eltindrà lloc la Gran Rua de Carnaval. A les 18.30h es farà laal carrer Gispert de Jàfer, punt d'inici del recorregut a les 19 hores. Tota la desfilada pels carrers de Breda estarà amenitzada amb la música de DJ Pepe. Un cop completada la rua hi haurà festa al Cercle Bredenc, amb Dj Pepe i Dj Ahuix per tancar la nit. A la festa hi haurà servei de barra i entrepans. El diumenge 19 serà el torn del Carnaval Infantil. A les 15.30h hi haurà una rua per la mainada. Sortirà des del Cercle Bredenc i anirà fins a la plaça Lluís Companys. Un cop allà, a les 16h tindrà lloc un espectacle infantil amb música, balls i molta diversió amb Escalifesta. Tot seguit hi haurà berenar per a la mainada.

Rua de Carnaval a Breda Foto: Aj Breda Carnaval a Hostalric: Rua i activitats programades

El Carnestoltes torna a Hostalric. I ho farà el pròxim dissabte 18 de febrer amb diferents propostes lúdiques i culturals per a totes les edats de la mà de l'Ajuntament i les Majorets d'Hostalric.



L'activitat central serà la Rua de Carnestoltes, que començarà a les 16.30 h des del carrer Poeta Ruyra (La Placeta). Des d'aquest punt la rua recorrerà el carrer Mossèn Cinto Verdaguer, carrer Girona, avinguda Fortalesa, Via Romana, carrer Major, plaça dels Bous, carrer Raval i la plaça de Can Llensa.



Els hostalriquencs i hostalriquenques també podran gaudir d’una xocolatada i un espectacle infantil a càrrec d'Els Trambòtics a la plaça de Can Llensa, a partir de les 18 h. I ja a la nit serà el torn per al sopar popular i una discomòbil i animació a càrrec del DJ Uri Ferrer, amb música dels 80, 90 i actual.

Dissabte 18 de febrer a Llinars del Vallès Rua de Carnestoltes acompanyada pel rei Carnestoltes, la seva comparsa i una xaranga. A partir de les 18 h. Sortida de la plaça dels Països Catalans.



En finalitzar la rua El Sermó del Rei Carnestoltes, desfilada i concurs de disfresses. Col·labora Colla gegantera la Patufa.



Ball de Carnestoltes. Música dels 80, 90 i actual amb el grup de versions: STOP 80

A les 22.30 h al pavelló 1 d’octubre. Tot seguit DJ Sendo. Organitza: Colla gegantera la Patufa.

A Riells i Viabrea, ja és tradició, el Carnaval és una mica tardà i la Rua no es farà fins el dia 26. A les 16h hi haurà concentració de carrosses a la plaça del Mercat, en la confluència amb el carrer Montnegre. Es posarà en marxa a les 17 h. i una hora més tard hi haurà ball de comparses i entrega de premis al pavelló municipal. Premis a les millors comparses, carrosses i locals.



Carnaval a Sant Antoni de Vilamajor: Rua i activitats programades

El pròxim cap de setmana del 18 i el 19 de febrer de 2023, el municipi s'omplirà de propostes per a totes les edats per gaudir de la festa. , ja és tradició, el Carnaval és una mica tardà i la Rua no es farà fins el. A les 16h hi haurà concentració de carrosses a la plaça del Mercat, en la confluència amb el carrer Montnegre. Es posarà en marxa a les 17 h. i una hora més tard hi haurài entrega de premis al pavelló municipal. Premis a les millors comparses, carrosses i locals. Per dissabte 18 de febrer la tradicional rua de Carnaval, amb el ball i concurs de disfresses i la festa de nit. A continuació s'especifiquen els actes programats per dissabte A la nit, a partir de les 23 h al Patronat – Concert amb la "SWITCH BAND" que presenta un show complet amb un ampli repertori dels millors hits dels 60 fins a l'actualitat. I tot seguit, DJ P&P SOUND.

El diumenge 19 de febrer a partir de les 17 h al Patronat, tindrà lloc la festa de Carnaval infantil adreçada als més petits i petites del municipi, amb ball, animació i xocolatada desfeta.

Rua de Carnaval a Santa Maria de Palautordera Foto: Ricard Ametller Saula Carnaval a Santa Maria de Palautordera: Rua i activitats programades

Dissabte, 18 de febrer a les 17.00 h, Rua de Carnaval des de la Plaça Major. Tot seguit a la Plaça de la Vila: veredicte del concurs de comparses amb l'animació d'en Jordi Callau. A l'Envelat: sopar de comparses i ball de disfresses amb Jordi Callau.

Rua de Carnaval a Vallgorguina Foto: Aj Vallgorguina Carnaval a Vallgorguina: Rua i activitats programades

Dissabte 18 de febrer de 2023. Carnestoltes: Rua i animació amb La Cremallera - Teatre al carrer. 17 h a la plaça de la Vila. Organitza: Associació Cultural Vallgorguina (ACV) i Ajuntament de Vallgorguina



Carnaval 2023 a La Fàbrica. De les 23:30 fins les 5 de la matinada sessió de DJ amb Albert Caipirinha. Organitza: Ajuntament de Vallgorguina, La Fetillers i La Guina. Entrada gratuïta







