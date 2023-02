Cristina Martínez: «L'època de les majories absolutes a Riells i Viabrea s'acaba»

D'esquerra a dreta: ôscar Aparicio, Cristinas Martínez, Alícia Romero i Sílvia Paneque Foto: Jordi Purtí

"No ens equivoquem. L'època de les majories absolutes s'ha acabat a Riells i Viabrea. Seran necessaris acords que vagin més enllà d'un sol color polític". Qui ho diu és, en l'acte de presentació que es va portar a terme dissabte passat al Centre Cultural la Casa Nova de Can Plana. Aquesta és la tercera legislatura consecutiva que es presenta liderant la llista socialista "ho faig amb moltes ganes de seguir treballant pel municipi i amb el convenciment que el 28 de maig podrem ser la primera força política de l'Ajuntament".La candidata del PSC, de 53 anys, diu que els alcaldes i regidors són als ajuntaments per servir a la ciutadania i per això han d'escoltar la gent i fer tot el possible per solucionar els seus problemes "des de l'oposició hem fet molt bona feina, de manera constructiva i propostes". Entre els projectes que va deixar entreveure hi ha la necessitat de crear teixit associatiu, potenciar el comerç de proximitat, generar serveis i generar arrelament "no volem que Riells i Viabrea es converteixi en un". En aquesta línia, una de les solucions que volen és la seguretat de la carretera que va des del barri de l'estació fins al cal cap "cal fer-hi un pas de vianants o posar-hi un semàfor", diu Cristina Martínez Picot.Un dels problemes que considera prioritaris a trobar-hi una solució és el"és un tema que em preocupa". El CAP, com va dir la candidata del PSC, és un servei externalitzat, gestionat per una empresa privada, i això suposa que "les condicions laborals i salarials no són les mateixes que les que ofereix Salut".L'alcaldable assegura que té molt clar com ha de ser el Riells i Viabrea delperquè respecten tothom i sobretot a qui pensa diferent, perquè escolten, perquè no tenen por, fan propostes i treballen pel poble. "treballem per unir", remarca la que serà cap de llista el proper 28 de maig.Una setantena de persones van assistir a l'acte de presentació de Cristina Martínez Picot que també va comptar amb el suport de la diputada al Parlament i candidata del PSC per Girona,; la diputada i portaveu del PSC al Parlament,i el també diputat al Parlament,