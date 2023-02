Els músics del Ball de Gitanes disposaran d'un capítol en el llibre «Gitanes - Ritual del Baix Montseny»

El projecte del llibre de fotografia d'estudi, del fotògraf de, és pràcticament acabat. Tal com diu el seu autor només cal fer els reportatges de les ballades a la plaça que es faran aquest mes de febrer, la majoria el diumenge de Carnaval de la setmana vinent. Durant mesos , tal comse n'ha fet ressò, s'ha portat a terme un treball de camp en escenaris que són fora de l'entorn de la festa de les gitanes, ja que el plató es munta en auditoris i teatres per a retratar, en aquesta ocasió, al col·lectiu de músics."Sempre queden a les fosques i, per això els he volgut dedicar un capítol curt, però exclusiu a ells", expressa Mariano Pagès. Ells són els músics d'orquestra, els músics que fan la cercavila i, d'altra banda, les escoles municipals de música que tenen relació amb la festa.El fotògraf palauenc ha fet diversosa cada poble i en espais escènics emblemàtics "en una posició invertida al que els és habitual, d'esquena a un públic que no hi és". Pagès remarca que el públic és a la plaça, no pas al teatre, però d'aquesta manera "es jerarquitza al músic que sol retratar-se amb el seu instrument."Aquesta obra neix arran d'un treball d' immersió dins de les colles de gitanes del Baix Montseny i,i també s'hi inclou. Es fa servir la fotografia com a mitjà principal d'expressió i comunicació, tot i que el treball es basa en la investigació simbòlica de l'esdeveniment i els seus components.L'obra es materialitza en un llibre que amb la fotografia com a recurs explica el simbolisme dels personatges, els músics, els vestuaris i el culte as la plaça de la festa popular. "Si és un treball d'actualitat, no hi poden faltar les actuals ballades d'aquest any 2023"El llibre tindrà més de 300 pàgines i es publicarà per Sant Jordi amb una tirada curta que ara és en fase de micromecenatge. Aquesta és la sisena campanya de mecenatge en el territori i es tracta de la desena obra d'auto edició de l'autor.