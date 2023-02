El Parc Natural del Montseny demana als visitants que s'extremi la prudència per acumulació de neu i de gel

Només es pot aparcar als llocs habilitats

Des de la direcció dels'adverteix als visitants que cal extremar laper acumulació de neu i de gel a diferents indrets d'aquest espai natural protegit. Aquest fet ha obligat al. Així mateix, hi ha afectacions en alguns itineraris senyalitzats. Si es vol visitar el Parc Natural es recomana fer ús del servei Bus Parc.ElsNatural del Montseny com són les carreteres BV-5114 de Campins a Santa Fe del Montseny i Sant Marçal; la GIV-5201 des de coll de Gomara a Sant Marçal; i la BV-5301 del poble de Montseny al Brull es troben obertes, però hi ha altres rutes internes, com la pista de Penyacans al Turó de l'Home, que estan tancades.En less'ha retirat la neu i tirat potassa, a la resta de zones del Parc Natural, especialment als vorals dels camins i de les carreteres, està prohibit l'estacionament. Cal respectar aquesta indicació per tal d'evitar situacions de perill i conflictives de mobilitat.Així mateix, si es vol visitar el Parc Natural es recomana fer ús de les diferents línies de, que estan en servei el cap de setmana.Les línies en servei del Bus parc són la 573 Sant Celoni-Santa Fe; 576 Santa Maria de Palautordera-Montseny; 436 Vic-Viladrau; 484 Vic-Sant Miquel de Balenyà-Collformic, i la Línia 572 Sant Celoni-Fontmartina, que és de transport a demanda (TAD), per la qual cosa cal reservar amb antelació. Totes aquestes línies enllacen amb les estacions de Renfe.