Més d'una trentena d'espectacles en la nova programació del Teatre Ateneu de Sant Celoni

Aquest dissabte 11 de febrer comença a caminar la programació de la temporada febrer-juny 2023 del. En aquesta edició, inclou una trentena d'espectacles de teatre, música i dansa. La programació s'ha presentat aquest dimecres al vespre a la Sala Gran de l'Ateneu amb la participació de diversos representants dels grups teatrals que hi ha a Sant Celoni.L'alcalde de Sant Celoni,, ha destacat el moment cultural que es viu al municipi i la qualitat dels espectacles de producció pròpia que es presenten pels grups celonins També ha posat en valor la col·laboració que hi ha entre les entitats, cosa que "ens enriqueix", ha dit.La nova temporada començarà dissabte vinent se amb l'espectacle de dansa - teatre Sempreviva de la Cia. Mar Gómez però, a banda de les companyies professionals inclou molta. No és ben bé el cas, però l'obra que es presentarà el 18 de febrer Mivion. Ràdio Sarajevo (La conquesta del Pol Sud) té la participació d', una actriu celonina.Qui sí que tindrà molt de protagoinisme en aquests propers mesos de programació cultural a l'Ateneu serà el grup, que enguany celebra el seu trentè aniversari. Per celebrar-ho ho faran amb la reporesentació de quatre obres.La primera és Va de Madres, idea i direcció de. Es representarà els dies 24, 25 i 26 de març. I pràcticament enllaçant representarand'Oriol Tarrasón, amb la direcció de, els dies 31 de març i 1 i 2 de juny.Trocateatre presentarà dues obres més dirigides per. Direcció Critòrium de Guy Foissy, els dies28, 29 i 30 d'abril i Zona Nord de Rajiv Joseph, amb els actors(pare i fill) els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol.amb una trajectòria de més de quaranta anys a Sant Celoni i l'presentarà la Bella i la Bèstia, una nova producció musical amb la direcció artística d'Helena Novell, la musical de Dani Morales, la coreogràfica d'Esther Cortés i la tècnica de Jordi Clopés. Els dies 15, 16, 22 i 23 d'abril.Laés la més jove de les que hi ha actualment a Sant Celoni. En aquesta ocasió representaran Tape, d'Stephen Belber. Dirigida peri interpretada per. Els dies 12, 13 i 14 de maig.Les representacions teatrals de Km0 també inclouen la representació de El Narcís s'ha tornat boig!, d'Assumpta González, a càrrec del. El 27 de maig.En el marc de la programació Teatre Ateneu els dies 29 i 30 d'abril es faran diverses activitats per celebrar eli el 7 de maigUna trobada d'escoles de dansa de la vila amb motiu del Dia Internacional de la Dansa.La programació es completa amb els espectacles de l', el 20 de maig; l', el 4 de juny; l'Escola de Dansa Esther Cortés, l'11 de juny; i l', el 18 de juny.En la programació musical pel que representa a la producció Km0 es podrà gaudir de l'actuació de la Coral Briançó el dia 18 de juny.La resta de la programació es pot consultar a www.santceloni.cat