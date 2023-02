​Veïns aïllats per la neu al Montseny: «Nosaltres també existim!»

Un veí m'avisa que s'ha quedat enganxat amb la neu. Com nosaltres viu enmig del bosc. Km1 : pic.twitter.com/5WBrafCrgz — Montseny 007 (@Montseny007) February 8, 2023

"Estem a dos o tres quilòmetres els uns dels altres. Molts no tenim cobertura i utilitzem emissores. Sabem que no tenim moltes de les comoditats de la gran ciutat i les acceptem. Sortint de casa m'he creuat el llevaneus i els he demanat, com cada any, que miressin de no obstruir les entrades dels camins veïnals, no m'han fet ni puto cas. Això sí: quan un turista amb xancletes es doblega el turmell puja l'helicòpter cagant hòsties".És el que explica aun dels veïns de Santa Fe del Montseny que, per laque està caient a la zona, s'han quedat. Critiquen que l'administraciói no els ajuda en cas d'un temporal com aquest."No tenim les comoditats de la ciutat, però sabem què és el silenci, la tranquil·litat, les estrelles i l'aigua sana. Però no tot és tan romàntic: molts no tenim ni aigua ni llum de xarxa i coneixem bé les sequeres, els temporals i els arbres que cal talar per l'hivern", continua narrant."Ens agrada molt viure aquí i no ho canviarem per res del món., continua. I, en cas de caure tanta neu com les últimes hores, es donen suport: "Avui, un veí m'ha avisat que s'ha quedat enganxat amb el seu 4x4 de més de 25 anys a pocs quilòmetres de casa i he sortit a ajudar-lo. Arribo a l'entrada del camí del meu veí i em trobo 1 metre de neu acumulada pel llevaneus", lamenta.Continua explicant que ha avisat a l'administració, però que el temps de resposta és d’allò més lent: "Aviso al punt d'informació de la Diputació, que deriven a la central. Aquests diuen que cal trucar a l'Ajuntament de Fogars de Montclús per avisar els de carreteres. Total,. Mentrestant, nosaltres seguim amb les dues pales i anem fent. Arriben dos cotxes de la Diputació que ens ajuden i accedim al camí. Al voltant de 13.00 aconseguim treure el cotxe enganxat a la neu"."Les administracions segueixen els seus. Cada una té les seves fronteres que nosaltres, a vegades, desconeixem. No serveix de res parlar amb el conductor del llevaneus, gairebé has de fer una instància!", lamenta. ", però als veïns que ens donin pel cul", exclama enfadat a les xarxes socials.Diu que està previst que aquest dijous una pala de l'Ajuntament els ajudi amb les tasques de neteja i que ara poden sortir amb 4x4 tot i que els camins estan "complicats". Alerta que la neu caiguda és molt aquosa i que "fa un efecte esponja que provoca relliscar fàcilment".