L'Ajuntament de Sant Celoni fomenta l'adopció de les noves tecnologies a les empreses dels polígons del municipi

L'amb el suport de la, convoca una jornada adreçada a les empreses ubicades als Polígons d'Activitat Econòmica (PAE) del municipi per fomentar l'adopció de les noves tecnologies i sensibilitzar sobre els avantatges competitius que comporta.La trobada es celebrarà el pròxim divendres 24 de febrer a, a Sant Celoni, i comptarà amb la intervenció de l'alcalde del municipi, Raül Garcia. S'introduirà a les empreses participants quin és l'entorn digital actual i la necessitat de la transformació digital. Així mateix, la sessió comptarà amb un col·loqui amb empreses centrat en les necessitats actuals de digitalització i una exposició de les línies d'ajuts disponibles per a les empreses.Aquesta acció s'emmarca en els instal·lades als, un projecte del govern municipal per ajudar al teixit empresarial del municipi a millorar la seva competitivitat i potenciar la transferència de coneixement tecnològic amb l'assessorament d'experts/es.El pla consta de. Per una banda, es duran a terme accions de difusió i sensibilització sobre la implementació de noves tecnologies i eines avançades basades en blockchain, ciberseguretat, IoT i IA, entre d'altres. I, per altra banda, també s'elaboraran plans de digitalització personalitzats on s'avaluarà la maduresa digital de les empreses participants i les actuacions necessàries per encetar la seva transformació, així com es brindarà suport i acompanyament per a la resolució de dubtes i consultes durant el procés d'implantació del pla.A través d'aquestes accions el pla vol posar el focus en la necessitat de desenvolupar unaabans de sol·licitar ajuts i subvencions per a la digitalització. En aquest sentit, el pla d'acció resultant de l'anàlisi no requerirà una execució immediata, sinó que ajudarà a fixar les necessitats de l'empresa i identificar quina tecnologia es necessita per cobrir-les i maximitzar els beneficis un cop s'apliqui.