Mans Unides del Vallès Oriental destinarà el projecte 2023 a l'Índia

, aquest és el lema de la campanya 2023 queacaba de fer públic i amb l'objectiu d'actuar de manera decidida "a posar fi a la pobresa i a la fam en totes les seves formes i dimensions, i a vetllar perquè tots els éssers humans puguin realitzar el seu potencial amb dignitat i igualtat i en un medi ambient saludable."Per aquest any 2023 els esforços des de la delegació del Vallès Oriental es destinaran a l'enfortiment dels drets i optimització de les activitats agrícoles i les oportunitats laborals als 24 llogarets del districte de Ganjam, estat d'Orissa (Índia). Amb aquest propòsit es treballaran en: Formacions a les dones per al desenvolupament civil (drets) i de sistemes de vida, formacions als agricultors per millorar els resultats en collites i obtenció de millors preus de venda i formacions a joves perquè accedeixin a treballs dignes.Eles troba situat al nord-est de l'Índia i té una extensió de 8.033 km2, on viuen 3,5 milions de persones. Als 24 llogarets hi ha població tribal o sense casta, els més pobres de la societat. Estan mal comunicats per camins de terra i sense accés als mínims serveis bàsics d’electricitat, higiene, salut o educació.El cost total del projecte és dei Mans Unides aportarà el 91 per cent del projecte que implicarà més de 1.700 persones -majoritàriament dones- d’aquests llogarets de l’estat d’Orissa, coordinant-se amb la Congregació de les Germanes de Betània que, des de l’any 2017 treballa a l’àrea lluitant per mitigar la pobresa i millorar la situació de la població.